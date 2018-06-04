Back in USSR: Сибирь и Дальний Восток ждут новых переселенцев, но украинцы туда пока не спешат

В последние годы в России постоянно растет градус напряжения межнациональных отношений. Это вызвано как противоречиями между различными этносами и народами самой России, так и наличием многомиллионной армии трудовых мигрантов из стран бывшего Союза. Причем многие из них не говорят или почти не говорят по-русски, что создает сложности для местного населения и самих гастарбайтеров, которые не могут отстоять свои интересы. Россия уже давно стала второй в мире (после США) страной по количеству иностранных работников. И если в США существуют и отлично работают различные программы по адаптации такого «контингента», то в России об этом пока только начинают задумываться. И, увы, повод для этого не всегда радостный.

Вспомним хотя бы о событии, произошедшем в декабре 2010 года у самых стен Кремля. Тогда на Манежную площадь вышли тысячи националистов, которые под лозунгами «Россия для русских! Москва для москвичей!» требовали решить «кавказский вопрос». Российским властям пришлось вплотную заняться проблемой межэтнических отношений и незаконной миграции. И вот, по пришествию двух лет, в России был принят целый пакет законов, ужесточающий наказания за незаконное нахождение на территории России, вплоть до введения уголовной ответственности. А с 2015 года въехать в Россию можно будет только по заграничным паспортам, причем эта норма в полной мере коснется и граждан Украины.

В тоже время, современная Россия из-за проблем с демографией не может обойтись без привлечения рабочей силы извне. По оценкам Федеральной миграционной службы России, для сбалансированного роста экономики ежегодно необходим приток не менее 300 тыс. работников из-за границы. Отчасти эту проблему власти России планируют решить за счет переезда своих соотечественников из других стран, в первую очередь из постсоветского пространства. С другой стороны, оказывая поддержку соотечественникам, Кремль сможет усилить свои позиции в этом регионе, ведь тем самым создается целые социальные или региональные группы, ориентирующиеся на нашего северного соседа.

В конце прошло года, президент РФ Владимир Путин поручил разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства желающим переехать на постоянное место жительства в Россию, и, что немаловажно, отказаться от своего сегодняшнего паспорта.

- Россия нуждается в притоке умных, образованных и трудолюбивых людей, а не тех, кто хочет подработать и уехать, - объяснил глава России. – Действующие правила не способствуют этому процессу, а, скорее, наоборот. Процесс получения гражданства для наших соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднен и до безобразия забюрократизирован, а вот завозить неквалифицированную рабочую силу, в том числе и нелегально, просто.

После таких слов Путина этой проблематикой озаботились российские депутаты. И уже на минувшей неделе в первом чтении Госдума приняла закон об упрощенном механизме получения российского гражданства для участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках этой программы в Россию в течении 2007-2012 годов переехало более 100 тыс. человек. Сейчас эта программа стала бессрочной, и власти России рассчитывают, что ежегодно в страну будут переезжать на постоянное место жительства не менее 50 тыс. «новых русских».

Следует отметить, что, затеяв такое «переселение народов», власти РФ не скрывают, что хотят решить свои демографические проблемы. В первую очередь, на территориях так называемого приоритетного заселения – то есть в необжитых регионах Сибири и Дальнего Востока.

Из-за специфики территорий, раскрывающих свои объятья желающим стать россиянами, не удивительно, что потенциальных «переселенцев», например, из Украины, – немного. То ли мешает генетическая память об ужасах сталинских лагерей, то ли не отпускают хлебосольные украинские черноземы. В общем, смельчаков, желающих поменять, скажем, Одессу на какое-нибудь поселение в русской тайге, особо не находится. В списке потенциальных «стран-доноров» Украина занимает только пятое место - 8,3% от всех переехавших. Впереди Казахстан, Узбекистан, Молдова, Армения и Киргизия. В компании с ними преимущества российского паспорта изучает новый россиянин французского происхождения Жерар Депардье.

Тем временем, в недрах российского парламента зреет еще один закон, позволяющий получить гражданство РФ гораздо большему количеству жителей бывшего Союза. По предварительным оценкам, новые законодательные новшества позволят претендовать на российский паспорт от 15 до 25 млн. человек.

- Сейчас у нас нет четкого понятия, кто такие соотечественники, поэтому одновременно с поправками в закон «О гражданстве» мы должны уточнить само понятие «соотечественники» и внести это определение в соответствующий закон, - рассказал УНИАН один из инициаторов таких законодательных изменений, первый заместитель председателя Комитета Совета федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. - Сколько человек захочет поменять гражданство, сказать сложно, но претендовать на это смогут по разным оценкам 15-25 млн. человек, основанная часть, конечно же, из стран СНГ. Но это не означает, что все они захотят получать гражданство РФ.

По его словам, одним из требований для новых граждан будет знание русского языка, а главной целью всех миграционных нововведений – «восстановление исторической справедливости». Джабаров считает, что миллионы людей после 1991 года не по своей воли оказались в новых государствах, и теперь получат возможность вернуться в Россию.

По словам российского парламентария, этот вопрос меньше всего касается Украины:

- Речь идет о русских, которые остались в Республиках Средней Азии, Закавказья, Прибалтики. У вас, в Украине, нет никаких проблем с русскими языком и самоопределением. Хотя практически все украинцы смогут претендовать на российский паспорт. По нашему варианту, правом на упрощенный вариант получения гражданства смогут воспользоваться народы с родственными языками – украинским и белорусским. Но это делается не для того, чтобы переманивать граждан Украины в Россию.

Сенатор просит не путать вопросы получения гражданства и временную трудовую миграцию.

- Правила для трудовых мигрантов ужесточаются для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Чтобы эти люди, когда приезжают в Россию на работу, жили не в скотских условиях, а в нормальных, чтобы они имели нормальное жилье, чтобы они платили налоги и обеспечивались медицинской помощью. Но, самое главное, – получали достойную, а не нищенскую, зарплату, - добавляет Джабаров.

Сейчас этот закон готовят к рассмотрению Госдумой в перовом чтении, и пока рано говорить о сроках его вступления в действие. Не исключено, что власти РФ все же более сдержанно подойдут к раздаче российских паспортов, ведь массовый приток новых граждан потребует решения вопроса их адаптации, выплат пособий и пенсий.

В любом случае, Россия вступила в конкурентную борьбу за трудовые ресурсы и уже сейчас уровень зарплат во многих отраслях там гораздо выше, чем в Украине. И уровень жизни в следствие этого выше, даже с учетом российской дороговизны. И если сейчас на работу в Россию ежегодно приезжает около миллиона украинцев, то, с учетом экономических сложностей в Украине, количество желающих поработать на экономику северного соседа может значительно вырасти. А, значит, украинским работодателям впору задуматься о выравнивании зарплат – хотя бы до уровня стран-соседей.

Роман Цимбалюк, Москва