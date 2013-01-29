Грузия отправляет в Россию официальную делегацию «вина и воды»

"Урегулированы все вопросы, в том числе, посредством Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и с визами", - сообщил глава делегации, руководитель Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили на брифинге в понедельник, пишет Грузия-Онлайн.

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По его словам, делегация, в составе которой 7 человек, представляющие госструктуры, а также частный сектор, отправится в Москву 3 февраля и пробудет там три дня.