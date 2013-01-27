В Болгарии решают, строить ли новую АЭС

Проведения подобного референдума требовала оппозиционная Социалистическая партия. Партия хочет, чтобы правительство пересмотрело свое решение отказаться от строительства новой атомной электростанции в Белене, на южном берегу Дуная, передает Би-Би-Си.

Правительство заморозило планы по завершению строительства АЭС в Белене в прошлом году, когда работы на южном берегу Дуная уже шли полным ходом.

Однако оппозиционная Социалистическая партия, добивающаяся возобновления строительства АЭС, заявляет, что затраты на завершения строительства в Белене обойдутся в 4-6 млрд евро, а введение в действие АЭС приведет к значительному снижению стоимости электроэнергии для потребителей.

Правительство заявляет, что денег на строительство АЭС в бюджете нет, но при этом хочет продлить срок эксплуатации единственной существующей на данный момент АЭС страны.

Общественное мнение по поводу строительства АЭС "Белене" сильно поляризовано, и этот референдум рассматривают как предвестник всеобщих выборов в Болгарии, запланированных на конец этого года.

Результаты референдума будут признаны действительными, если явка избирателей составит как минимум 60%.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил местной прессе, что Кабинет министров поддерживает сохранение существующего реактора в Козлодуе, однако в бюджете нет 10 млрд евро, необходимых для строительства АЭС в "Белене".

Сейчас в стране работает одна из крупнейших в восточной Европе АЭС "Козлодуй", построенная при активном участии СССР в 1974 году. В 2006 году Болгария вынуждена была закрыть четыре устаревших реактора в Козлодуе в качестве предварительного условия членства страны в ЕС, куда Болгария вступила в 2007 году.