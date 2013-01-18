В теле Развозжаева нашли пулю от ранения 20-летней давности

Врачи выявили в теле российского оппозиционера Леонида Развозжаева, находящегося в СИЗО в Иркутске, пулю от ранения 20-летней давности.

Об это УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«В период содержания в СИЗО № 1 г. Иркутска Л.Развозжаева посетили заместитель прокурора Иркутской области и начальник отдела по надзору за исполнением уголовных наказаний прокуратуры области. В ходе беседы с ними Л.Развозжаев подтвердил отсутствие каких-либо жалоб на условия содержания, однако обратил их внимание на имевшее место ранее, в 1992 г., огнестрельное ранение. В связи с этим, незамедлительно, в медицинской части СИЗО № 1 г. Иркутска ему было проведено обследование, которым в области позвоночника была обнаружена пуля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нахождение в теле более 20 лет инородного предмета, по словам Л.Развозжаева, мешало соблюдать режим, которым не предусмотрено пользование кроватью в дневное время. В настоящее время Л.Развозжаеву рекомендован постельный режим, с 18 января он находится в больнице СИЗО № 1 г. Иркутска для дальнейшего обследования и лечения.

Генпрокуратура сообщает, что Л.Развозжаев содержится в условиях, соответствующих требованиям федерального законодательства, сведения о применении к нему насилия не соответствуют действительности.

«Согласно полученным от него объяснениям, во время содержания под стражей в СИЗО № 6 г. Ангарска и СИЗО № 1 г. Иркутска, жалоб у него не было. В своем объяснении Л.Развожаев, в частности, указал, что каких-либо претензий к условиям содержания он не имеет. Также он отметил, что за период содержания в СИЗО № 6 г. Ангарска и СИЗО № 1 г. Иркутска недозволенные меры воздействия, физическая сила, специальные средства к нему не применялись», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября 2012 г. объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" С.Удальцовым и оппозиционером К.Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября 2012 г. появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября 2012 г. легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

Вместе с тем следствие подозревает Л.Развозжаева в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы (санкция - до двух лет лишения свободы).

Он находится под арестом до 1 апреля 2013 г.

10 января 2013 г. стало известно, что Л.Развозжаев дал согласие на закрытие дела о разбое. Речь идет о предъявленном Л.Развозжаеву обвинении в совершенном 15 лет назад разбойном нападении и похищении меховых шапок. В рамках расследования дел оппозиционер 9 января 2013 г. был этапирован в Иркутск. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что просьба Л.Развозжаева о прекращении за давностью дела о разбое станет признанием вины.

Сегодня, 18 января, в отношении Л.Развозжаева возбуждено еще одно уголовное дело - за ложное заявление о применении пыток против него следователем следственной группы.