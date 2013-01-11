СМИ: В Чехии от гриппа умерли уже 11 человек
19:58, 11 января 2013Мир
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В нынешнем зимнем сезоне в результате гриппа в Чехии скончалось уже 11 человек.
В Чехии 11 человек умерло от гриппа
Как сообщает Радио Прага, в связи с резким увеличением числа заболевших гриппом и пациентов с очень тяжелым протеканием болезни (с понедельника количество госпитализированных и случаев летального исхода повысилось вдвое) главный санэпидемиолог страны Владимир Валента распорядился выдать из медицинских запасов 1440 упаковок антивирусного препарата Relenza, который относится к той же категории медикаментов, как и Tamiflu.
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По словам В.Валенты, Чехии грозит эпидемия. Лабораторные тесты подтверждают, что заболевание вызывает опасный вирус A/H1N1.
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