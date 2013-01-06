СМИ: Свиной грипп в Польше унес уже 4 жизни

Об этом сообщили сегодня местные СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

В больнице города Новы-Тарг заражение вирусом не пережил 50-летний мужчина. Еще двое больных умерли в Кракове. В региональном госпитале Шленского воеводства в городе Бельско-Бяла, где зафиксирован очаг заболевания, скончался один человек. Еще 16 пациентов находятся под наблюдением врачей, многие в отделении интенсивной терапии.

По данным местного санэпиднадзора, в регионе зафиксировано 26 подтвержденных случаев заражения вирусом А (H1N1). Анализы еще нескольких десятков больных отправлены в лабораторию.

Как сообщают местные СМИ, в польских аптеках в последние дни обнаружилась нехватка лекарств от гриппа. Спрос на эти препараты в стране резко увеличился после известия о распространении опасного вируса.

Как сообщили в Главной санитарной инспекции страны, ”ситуация не выходит за какие-либо рамки, так как вспышки гриппа происходят каждую зиму”. ”Поликлиники переполнены, однако положение нельзя назвать чрезвычайным. Грипп бывает каждый год”, - отметил пресс-секретарь санинспекции Ян Бондар, подчеркнув, что в этом году волна заражений началась раньше – в декабре, в то время как ранее пик заболеваемости приходился на период между январем и мартом.