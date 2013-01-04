Британцу впервые пересадили донорскую руку
18:41, 04 января 2013Мир
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В Британии впервые провели трансплантацию конечности.
Марк Кэхилл стал первым человеком в Британии, которому пересадили донорскую руку / Фото Novosti-n.mk.ua
Как сообщает Газета.ru, Марк Кэхилл стал первым человеком в Британии, которому пересадили донорскую руку.
Трансплантация конечностей вызывает много этических вопросов. Так Клинт Халлам из Новой Зеландии не смог жить с донорской рукой из-за «моральной отделенности». Но М.Кэхилл, по словам врачей, успешно прогрессирует.
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«Сейчас он чувствует себя действительно хорошо, уже двигает пальцами», - сказал его лечащий врач.
Отмечается, что в подобных случаях поиск донора занимает долгое время. Для британца донора искали два года.
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