Беларусь лидирует в СНГ по количеству трансплантаций

Беларусь лидирует в СНГ по количеству операций по трансплантации органов.

Об этом сообщает белорусское издание ”Медицинский вестник”.

”По количеству органных трансплантаций Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. За январь-ноябрь 2012 года в стране была выполнена 251 операция по трансплантации органов, из них 50 - печени, 182 - почки и 19 - сердца. Сегодня в стране выполняют 25,5 трансплантации органов на 1 млн населения. Для сравнения: в России - 9,5, в Украине - 2,2”, - сообщает газета.

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Белорусское правительство 27 декабря 2012 года своим постановлением поручило Министерству здравоохранения утвердить порядок создания и ведения Единого регистра трансплантации.

Формирование регистра предусмотрено проектом закона ”О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам трансплантации органов и тканей человека”, который белорусские парламентарии приняли во втором чтении в июне 2012 года.

Согласно проекту, в Единый регистр трансплантации будут внесены сведения о лицах, которые заявили о своем несогласии на забор органов и тканей при наступлении их смерти, а также о людях, которым проведена трансплантация. Создание такого регистра позволит осуществлять контроль за использованием органов и тканей человека, а также обеспечит оперативное оказание медицинской помощи лицам, нуждающимся в трансплантации.