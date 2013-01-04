В Якутии грянули морозы до -55°С

Об этом сообщил РИА Новости представитель республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам собеседника агентства, в пятницу столбик термометра опустился ниже 50 градусов мороза на большей части территории Якутии.

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"В Оймяконе и Верхоянске, которые считаются полюсами холода в северном полушарии, температура воздуха опустилась до 55 градусов мороза", — отметил собеседник агентства.

В других северных и центральных населенных пунктах Якутии, в том числе и в городе Якутске, столбик термометра опустился ниже 50 градусов мороза.

"На западе республики теплее — там морозы колеблются от 40 до 47 градусов мороза, а в некоторых южных населенных пунктах столбик термометра не опустился ниже 30 градусов мороза", — сказал представитель управления.

По прогнозам синоптиков, холода продержатся в Якутии еще как минимум несколько дней. Потеплеет примерно через неделю.