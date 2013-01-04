Правительству США не нравится, что руководитель Google поедет к Ким Чен Ыну

Спикер американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд сказала, что в компании Google знают о неодобрении этой поездки правительством США, а Шмидт и бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон едут в Пхеньян как частные лица, сообщает Радио Свобода.

«Они являются частными лицами и едут неофициально. Их не будет сопровождать кто-либо из американских чиновников, они не несут никаких сообщений от нас. Действительно, мы не считаем сроки этого визита особенно полезными», - сказала пресс-секретарь Госдепартамента.