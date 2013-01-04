Правительству США не нравится, что руководитель Google поедет к Ким Чен Ыну

08:24, 04 января 2013
Мир
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Госдепартамент США раскритиковал планы визита исполнительного председателя компании Google Эрика Шмидта в Северную Корею.

Шмидт не везет в Пхеньян никаких предложений от правительства США / Фото: youhtc.ru

Спикер американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд сказала, что в компании Google знают о неодобрении этой поездки правительством США, а Шмидт и бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон едут в Пхеньян как частные лица, сообщает Радио Свобода.

«Они являются частными лицами и едут неофициально. Их не будет сопровождать кто-либо из американских чиновников, они не несут никаких сообщений от нас. Действительно, мы не считаем сроки этого визита особенно полезными», - сказала пресс-секретарь Госдепартамента.

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