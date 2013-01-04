В Сирии погибли 37 журналистов
01:41, 04 января 2013Мир
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В 2012 году в Сирии погибли 37 журналистов, что говорит о крайней опасности данного государства для работы в нем представителям прессы.
Об этом свидетельствует опубликованный доклад независимой журналистской организации Press Emblem Campaign (PEC). Из 37 погибших 13 работали на иностранных работодателей. В докладе PEC подчеркивается, что потери среди гражданских активистов и блогеров в этой статистике не учтены.
Всего в мире в прошедшем году, по данным PEC, погибло рекордное количество журналистов - 141 в 29 государствах мира. Это на 31% больше, чем в 2011-м, когда PEC сообщала о 98 погибших.
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Кроме Сирии, в список наиболее опасных для сотрудников прессы государств попали Сомали (19 погибших), Пакистан (12 убитых), Мексика и Бразилия (по 11 убитых в каждой).
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