Из Украины в Косово отбыл инженерно-саперный отряд

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, накануне на базе дислоцированного в Житомирской области 12-го инженерного полка состоялась торжественная церемония проводов миротворцев, в которой приняли участие руководящий состав 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, представители органов местного самоуправления, родственники и близкие военных.

В составе инженерного подразделения – 28 военнослужащих, а также 13 единиц специальной военной техники. Большинство военнослужащих инженерного подразделения имеют опыт участия в миссиях и операциях по поддержанию мира. Вместе с саперами группы разминирования в Косово отправилась и минно-поисковая собака Лайс.

Основные задачи украинских военных инженеров будут заключаться в обеспечении передвижения подразделений сил КФОР, в проведении инженерной разведки местности, выявлении и обезвреживании взрывоопасных предметов и самодельных устройств, усовершенствовании инженерного обустройства базового лагеря и блокпостов, в оборудовании вертолетных площадок.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета (САС) на уровне министров обороны, на котором Украина по просьбе НАТО согласилась до конца года ввести в Косово инженерное подразделение, увеличив свое присутствие в этой стране до 163 военнослужащих.