В Бразилии пьяный водитель выехал на встречную полосу и погубил 11 человек

По данным полиции, водитель грузовика, выехавшего на встречную полосу и совершившего лобовое столкновение с автобусом, был нетрезв.

В связи тем, что в Бразилии только что вступил в действие закон, резко ужесточающий ответственность за управление автотранспортом в нетрезвом виде, это ДТП получило особенно широкий резонанс, по информации ИТАР-ТАСС сообщают Vesti.ru. Раньше водитель мог отказаться от проверки на содержание алкоголя в крови, ссылаясь на статью Конституции, в соответствии с которой "всякий гражданин имеет право не свидетельствовать против себя". В этом случае правонарушителю грозило административное наказание в виде штрафа и временного лишения водительских прав.

После принятия нового закона появилась возможность возбуждать уголовные дела против водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В качестве доказательств суды могут принимать показания свидетелей, а также фотографии и видеоматериалы, снятые на месте задержания нетрезвых водителей. Управление автомобилем в пьяном виде в Бразилии может обернуться тюремным заключением, если судья сочтет, что шофер был настолько неадекватен, что представлял угрозу для окружающих. Одновременно увеличен штраф за управление автотранспортом в состоянии легкого опьянения, если алкотестер выявил превышение максимально допустимого содержания алкоголя в организме. В пересчете штраф составляет 950 долларов США. Кроме того, нарушителю придется расстаться с правами не менее чем на год.