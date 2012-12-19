За незаконный въезд в Россию иностранцев теперь будут бросать за решетку на 4 года

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности для иностранных граждан, которые въехали в Россию, несмотря на запрет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовало 437 российских депутатов.

«Пересечение государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб. (около 10 тыс. долл.), либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок», - говориться в законе.

Срок наказания за совершение этого деяния группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия или с угрозой его применения предлагается увеличить с пяти до шести лет.

Как отмечается в пояснительной записке, по материалам МВД России и ФМС России в 2011 году судьями приняты решения об административном выдворении за пределы РФ 32 тыс. 287 иностранных граждан, депортированы - 725 иностранных граждан, подвергнуты процедуре реадмиссии - 84 иностранных гражданина.

Кроме того, в 2011 году директором ФМС России утверждены решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 60 иностранных граждан.

В 2011 году пограничными органами по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, отказано во въезде в Россию более 20 тыс. 600 иностранным гражданам.

При этом ФСБ России, МВД России, ФМС России и Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков располагают материалами, свидетельствующими о том, что иностранные граждане, в отношении которых ранее (в период предыдущего пребывания в Российской Федерации) было принято заведомо для виновного решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, обращаются в компетентные органы стран своего постоянного пребывания с заявлениями о замене документа, удостоверяющего личность, включая изменение установочных данных о гражданине (например, смена фамилии, имени или отчества и др.).

После получения в установленном национальным законодательством порядке новых документов, удостоверяющих личность (с измененными персональными данными), такие иностранные граждане пересекают государственную границу при осуществлении въезда в РФ формально на законных основаниях, так как в пунктах пропуска через государственную границу пограничные органы осуществляют сличение документов, удостоверяющих личность, с личностью предъявителя.