Елизавете II на 60-летие правления подарили часть Антарктиды

Площадь Земли королевы Елизаветы составляет 437 тысяч квадратных километров, что в два раза больше территории Великобритании. Ранее эта часть материка не имела названия, сообщает Lenta.ru.

Новые "владения" королеве презентовал министр иностранных дел Уильям Хейг, пишет The Independent. Он также устроил Елизавете II экскурсию по зданию министерства в рамках заключительных мероприятий по празднованию "бриллиантового юбилея" правления королевы и лично поблагодарил Елизавету за ее многочисленные зарубежные визиты.

Ранее в этот же день, 18 декабря, королева впервые посетила заседание кабинета министров. В последний раз в истории Великобритании такой возможностью воспользовалась королева Виктория, которая скончалась в 1901 году.

Часть территории Антарктиды уже второй раз называют в честь правящей в настоящее время королевы. В 1931 году австралийский исследователь открыл часть восточной Антарктики и назвал ее Землей принцессы Елизаветы (Princess Elizabeth Land).