В США неизвестный с криками «Я стрелок!» расстрелял покупателей в ТЦ

Мужчина в камуфляже с белой маской на лице открыл вчера огонь в торговом центре в пригороде Портлэнда, штат Орегон, убив двух человек и ранив третьего.

Покупатели, занятые рождественским шопингом, в панике бросались на пол или бежали из торгового центра.

Как передаетРИА Новости, по данным местной полиции, стрелявшего убили прибывшие на место представители правопорядка. Полиция не называет имени убитого и не приводит никаких деталей происшествия.

Один из сотрудников торгового центра утверждает, что мужчина в камуфляже был вооружен винтовкой и привлекал к себе внимание возгласами "Я стрелок!". На нем был также надет пуленепробиваемый жилет.

Полиция прочесывает магазины, расположенные в торговом центре, но вероятнее всего нападавший не имел сообщников.