В РФ считают "абсурдным" заявление Клинтон о Таможенном союзе как новой версии СССР

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил, выступая на Форуме европейских и азиатских медиа (ФЕАМ) в Минске.

Ранее Х.Клинтон заявила, что США постараются не дать России создать новую версию СССР под вывеской экономической интеграции.

Как сообщает The Financial Times, она сказала: «Это будет называться по-другому: Таможенным союзом, Евразийским союзом или еще как-нибудь в этом роде. Но не будем обманываться на этот счет. Мы знаем, какова истинная цель, и пытаемся найти эффективные способы замедлить или предотвратить это».