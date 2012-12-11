В РФ считают "абсурдным" заявление Клинтон о Таможенном союзе как новой версии СССР
09:44, 11 декабря 2012Мир
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Заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов считает «абсурдным» заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что интеграция приведет к созданию новой версии СССР.
Хиллари Клинтон намерена предотвратить намерения
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил, выступая на Форуме европейских и азиатских медиа (ФЕАМ) в Минске.
Ранее Х.Клинтон заявила, что США постараются не дать России создать новую версию СССР под вывеской экономической интеграции.
Как сообщает The Financial Times, она сказала: «Это будет называться по-другому: Таможенным союзом, Евразийским союзом или еще как-нибудь в этом роде. Но не будем обманываться на этот счет. Мы знаем, какова истинная цель, и пытаемся найти эффективные способы замедлить или предотвратить это».
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