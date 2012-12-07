МИД Польши: ЕС должен подписать Соглашение об ассоциации, невзирая на дело Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Польши Катажина Пелчинска-Наленч в Варшаве на организованной Польско-украинским фондом сотрудничества PAUCI конференции, посвященной Украине.

Она назвала ошибочной мнением, что сегодня перед украинцами стоит выбор направления интеграции - на восток или на запад, отметив, что, на самом деле, Украинское государство должно выбрать между желанием модернизироваться и остаться таким, как есть.

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К.Пелчинска-Наленч обратила внимание на ряд проблем в Украине, среди которых, - выборочное правосудие, и отметила, что подписание парафированного в марте 2012 года Соглашения об ассоциации поможет их решать.

"Подписание этого соглашения, начальная его имплементация - мы не говорим о ратификации - не должна быть наградой для украинской власти, а инструментом для общества, для всех, кто думает об Украине в проевропейских категориях, и способом решения проблем", - сказала она.

По словам заместителя министра, представители украинской оппозиции выступают против подписания этого соглашения, пока не будут освобождены лидеры оппозиции Ю.Тимошенко и Юрий Луценко.

"Каждое решение по этому делу является чрезвычайно сложным. Мы это очень хорошо осознаем, но линия польской политики такова, как я раньше представила", - сказала польский дипломат.

К.Пелчинска-Наленч отметила, что Польша не хочет и не должна вмешиваться в политические споры в Украине, и выразила надежду, что к этому с пониманием отнесутся все украинские политические силы.

Как сказала К.Пелчинска-Наленч, польская власть последние 20 лет всегда поддерживала европейскую интеграцию Украины.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре глава польского правительства Дональд Туск выразил надежду, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС может быть подписано осенью 2013 года.

Украина парафировала соглашение 30 марта 2012 года. Документ сможет вступить в силу лишь после его подписания и ратификации национальными парламентами 27 стран ЕС, Верховной Радой Украины и Европарламентом.

Ряд европейских политиков называли одним из обязательных условий освобождение Ю.Тимошенко.