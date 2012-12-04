МИД: Найдены три украинских моряка с затонувшего возле Турции судна

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Стамбуле, 4 декабря неподалёку от поселка Шиле затонуло судно «Волгобалт 199», среди членов экипажа которого было 11 граждан Украины и один гражданин России.

«На спасательном плавсредстве найдены трое граждан Украины и один гражданин России. Турецкие спасатели осуществляют попытки поднять отмеченных граждан на борт спасательного судна или вертолета», - говорится в сообщении.

Также было найдено и доставлено на берег тело одного погибшего моряка.

На данное время продолжается спасательно-поисковая операция, которая серьезно усложнена сильным ветром и штормом в этом районе.

Дело находится на особом контроле МИД Украины, посольства Украины в Турции и Генконсульства Украины в Стамбуле.