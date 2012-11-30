В Кремле заявили, что японский премьер зря верит слухам о болезни Путина

В пятницу агентство Киодо сообщило, что визит Нода откладывается, а сам японский премьер объяснил это плохим самочувствием российского президента. Между тем в графике Путина на декабрь запланирован ряд международных встреч и мероприятий, в частности, 3 декабря он посетит Стамбул, а 5 декабря примет участие в очередном заседании Совета глав СНГ в Ашхабаде.

"Здоровье президента нормальное, президент работает. Скорее всего, до лидеров зарубежных доходят дискуссии, которые ведутся в СМИ в виде слухов. Мы списываем высказывание премьера Японии на это", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости".

По его словам, Нода не мог отменить визит, поскольку договоренности о конкретной дате не было.

"У президента Путина очень напряженный рабочий график. Человеку, который не испытывает проблем со здоровьем, трудно кого-то в этом заверять. В этом нет необходимости. Накануне саммита он прихрамывал и не скрывал этого", - добавил он.