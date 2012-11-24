Налетчики, вооруженные автоматами Калашникова, ограбили завод в Греции

Разбойное нападение на нефтеперерабатывающий завод произошло в городе Аспропиргос к западу от Афин, сообщила греческая полиция.

Четверо налетчиков, вооруженных автоматами Калашникова, ворвались в помещение завода, похитили из кассы наличность и скрылись. Пострадавших не было. Полиция ведет поиски грабителей.

В Греции в кризис участились вооруженные ограбления домов и магазинов, однако нападений на заводы до настоящего времени не случалось, отмечает РИА Новости.