Налетчики, вооруженные автоматами Калашникова, ограбили завод в Греции
16:47, 24 ноября 2012Мир
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Четверо налетчиков, вооруженных автоматами Калашникова, похитили кассу.
Вооруженное нападение в Греции
Разбойное нападение на нефтеперерабатывающий завод произошло в городе Аспропиргос к западу от Афин, сообщила греческая полиция.
Четверо налетчиков, вооруженных автоматами Калашникова, ворвались в помещение завода, похитили из кассы наличность и скрылись. Пострадавших не было. Полиция ведет поиски грабителей.
В Греции в кризис участились вооруженные ограбления домов и магазинов, однако нападений на заводы до настоящего времени не случалось, отмечает РИА Новости.
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