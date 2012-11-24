Из-за кризиса в Грецию вернулась малярия

Необходимы меры по локализации тяжелого заболевания, говорится в опубликованном в пятницу в журнале Eurosurveillance исследовании группы ученых из греческого Центра по контролю и профилактике заболеваний.

"Очевидно, что следует усилить и сделать значительно более интенсивным мониторинг и борьбу с переносчиками", - считают авторы исследования.

Эндемичная малярия была уничтожена в Греции в 1974 году. С 1974 по 2010 год в стране было зарегистрировано 1,4 тысячи случаев, но они были "привозными" - больные приезжали из других стран, где болезнь еще не побеждена. С 2010 года в стране зарегистрированы популяции малярийных комаров, и было зафиксировано 40 случаев местного заражения, хотя большинство случаев заболевания по-прежнему касаются мигрантов, преимущественно из Пакистана.

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Ситуация с малярией усложняется непростым положением в греческом здравоохранении, добавляет РИА "Новости". Многие люди не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, предупредило ранее в ноябре греческое отделение организации "Врачи без границ". Доктора призвали власти вложить средства в уничтожение популяций комаров, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний.