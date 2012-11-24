США обеспокоены обострением ситуации в Египте

Такое заявление озвучила официальный представитель Государственного департамента Виктория Нуланд.

"Решение и декларация, объявленные 22 ноября с.г., вызвали беспокойство среди многих граждан Египта, а также представителей международного сообщества. Имеющийся конституционный вакуум может быть заполнен только путем принятия основного закона страны, который установит механизм сдержек и противовесов, а также фундаментальные положения в сфере обеспечения верховенства закона и соблюдения прав и свобод человека", - говорится в заявлении.

"Мы призываем к спокойному разрешению сложившийся ситуации и будем рады, если стороны начнут полноценное сотрудничество в ключе мирного диалога", - подчеркивается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

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22 ноября, напоминает РосБизнесКонсалтинг, президент Египта М.Мурси подписал указ, который расширяет его полномочия в ущерб законодательной и судебной ветвям власти. В комментариях к принятому решению администрация президента указала на необходимость ускорения затянувшего восстановления страны после событий февральской революции 2011 г. При этом указывалось на то, что законодательные барьеры препятствуют данному процессу. Главным образом это касается перезапуска работы нового парламента страны, заседания нижней палаты которого были приостановлены по решению суда.

В свою очередь оппозиция обвинила М.Мурси в узурпации власти и желании всеми силами увести страну от светского строя в сторону законов шариата. На призыв своих лидеров откликнулись многочисленные группы граждан, которые устроили массовые демонстрации в Каире, Александрии и других городах. Для подавления толпы на площади Тахрир в центре египетской столицы полиция использовала слезоточивый газ и дубинки. В настоящий момент там продолжается пикет.

На решение президента последовала реакция Конституционного суда. В судебном органе заявили, что инициируют процедуру импичмента главы государства.