Эксперт: Европа переходит с российского газа на американский уголь

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012», сказал президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Система торговли правами на выбросы углекислого газа дает парадоксальные рыночные сигналы, которые делают выгодным переход не на газ, а на уголь. В первом полугодии Германия, Италия и Нидерланды импортировали каменного угля из США и Колумбии соответственно на 37%, 83% и 86% больше, чем в первой половине 2011 года», - сказал В.Язев.

По его словам, за 9 месяцев текущего года выручка «Газпрома» от продажи природного газа в Европу увеличилась на 5,8%, но сократилась от продаж в ближнее зарубежье на 9,8%. В частности, по итогам 9 месяцев на 11% сократила закупки российского газа Италия, на 20,4% - Франция, на 5,4% - Великобритания. Увеличились продажи газа только в Турцию - на 10,4%, сообщил он.

В.Язев сообщил, что в целом импорт в первом полугодии Евросоюзом сжиженного природного газа (он занимает 20% общих продаж газа), сократился на 34%, трубопроводного - на 12%. Также поставки СПГ из Катара уменьшились на 34%, из Нигерии - на 44%. СПГ теперь идет в Японию и Корею, где цена привязана к нефтяной корзине и в среднем почти в два раза выше, чем в Евросоюзе, отметил он.

В то же время, В.Язев уверен, что эти проблемные моменты не снижают интереса российского экспортера к европейскому рынку.

По его словам, несмотря на то, что в этом году экспорт российского газа в Европу уменьшится примерно на 4,3%, доля России в газоснабжении Европы сохраняется на уровне 38,6%.

При этом В.Язев подчеркнул, что конкуренция на европейском рынке усиливается.

«Помимо Норвегии, Алжира, Нидерландов, Нигерии, Катара в недалеком будущем могут появиться новые конкуренты: Азербайджан, Туркменистан, Мозамбик, Кипр, Израиль и другие. А еще есть Иран и Ирак. Возможно, и норвежцы вновь нарастят производство газа. Им внушает оптимизм открытие богатейших месторождений в Баренцевом море», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

Президент Украины Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы относительно перехода на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

Потребление угля в Украине в январе-сентябре 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,8% - до 45,483 млн тонн, добыча угля за этот период выросла на 5,3% - до 63,997 млн тонн с 60,772 млн тонн за аналогичный период 2011 года.