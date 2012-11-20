Польский МИД: ассоциация с ЕС нужна всей Украине, а не только нынешней власти

Такое мнение высказал вице-глава польского министерства иностранных дел Ежи Помяновский в Брюсселе в понедельник, 19 ноября.

В интервью журналистам после заседания глав МИД 27 государств ЕС в Брюсселе Е.Помяновский подчеркнул, что ассоциация Украины с Евросоюзом ускорит евроинтеграцию украинцев.

"Польша и Европа должны решиться на подписание, несмотря на различные сомнения, существующие в Европе. Мы должны помнить, что это сигнал для всего украинского общества - того, которое голосовало за оппозицию, и того, которое голосовало за власть", - сказал он.

Представитель польского МИДа отметил, что этот договор определяет условия сотрудничества ЕС и Украины на долгие годы и не стоит рассматривать его подписание только в контексте сотрудничества с нынешней украинской властью.

"Мы должны убеждать в этом европейские государства, которые озвучивают различного рода сомнения", - добавил он.

Е.Помяновский сказал, что договор об ассоциации можно было бы подписать во второй половине 2013 года, «когда председательство в ЕС займет Литва, например, на саммите "Восточного партнерства" в Вильно».

Польские медиа добавили, что подписание договора об ассоциации с Украиной поддержали также представители Кипра.

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Как сообщал УНИАН, ранее европейские политики неоднократно называли среди условий для подписания соглашения об ассоциации с Украиной, текст которого удалось согласовать после 6-ти лет переговоров, решения вопроса заключенных членов бывшего украинского правительства во главе с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Представители украинской власти называли правомерным осуждение Ю.Тимошенко, призывая ЕС не делать европейскую интеграцию Украины заложником этого дела.