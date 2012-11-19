Молдова вышла на финишную прямую по либерализации виз с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заключениях, принятых сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

В заключениях, в частности, отмечается, что План действий по либерализации визового режима для Молдовы был представлен в январе 2011 года. С тех пор Еврокомиссия обнародовала три доклада о выполнении Молдовой первого этапа этого плана.

“Основываясь на этих докладах, Совет разделяет анализы, что Республика Молдова выполнила все контрольные критерии в рамках первой фазы Плана действий по либерализации визового режима, и решил начать оценку контрольных критериев, установленных в рамках второй фазы”, - говорится в документе.

Совет также подчеркнул необходимость полной и эффективной имплементации Молдовой всех необходимых критериев для либерализации визового режима.

Как сообщал УНИАН, Планы действий по либерализации визового режима для стран “Восточного партнерства” разделены на две фазы. В рамках первой фазы стране необходимо внести нужные изменения в действующее законодательство, а в рамках второго – обеспечить надлежащую реализацию принятых законодательных изменений на практике.

На сегодняшний день, кроме Молдовы, План действий по либерализации визового режима получила также Украина. Однако, несмотря на получение настоящего документа раньше – в ноябре 2010 года, пока так и не смогла завершить первую фазу и принять ряд важных законов.