Путин предложил обменяться футбольными сборными, Меркель - не оценила

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я для того, чтобы подчеркнуть доверительный, стратегический характер отношений между Германией и Россией, предложил, чтобы в 2018 году немецкая сборная по футболу выступила за Россию, а российская - за Германию», - сказал В.Путин.

При этом российский Президент отметил, что когда он озвучил свое предложение, то глава МИД Германии Гидо Вестервелле «замахал руками то ли от восторга, то ли от возмущения».

«На самом деле это предложение связано не с тем, что мы не доверяем своим спортсменам. Мы как раз доверяем. Мне кажется, что ответственность у спортсменов значительно бы выросла, если бы они играли за другую страну», - добавил В.Путин.

По его словам, вопрос остается открытым и над ним надо подумать.

«Представьте себе – вы откажитесь окончательно, а мы возьмем и выиграем. Вот будет интересно, пожалеете тогда», - сказал он.

В свою очередь А.Меркель не поддержала такое предложение Президента России.

«Что касается футбола, я ни с какими предложениями не соглашалась», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России.

На проведение ЧМ-2018 претендовали Нидерланды и Бельгия, Испания и Португалия, а также Англия.