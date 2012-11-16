В Иордании вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на топливо

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Аль-Джазира".

Акции протеста и беспорядки начались в королевстве в минувший вторник вслед за решением правительства об отмене госсубсидий на топливо: в результате бензин в стране подорожал на 14%, газ - на 53%. Повышение цен связано с требованиями МВФ, от кредита которого зависит состояние экономики страны, отменить государственные субсидии на топливо, чтобы погасить дефицит бюджета страны, который в текущем году составил свыше пяти миллиардов долларов.

В четверг акции протеста продолжились. Демонстранты в Аммане собрались у здания королевской канцелярии, а также попытались прорваться к зданию МВД.

Участники акции скандировали лозунги: "Свобода - от Аллаха, пади, пади режим Абдаллы!" и ставший общим для всех стран "арабской весны"слоган: "Народ хочет свержения правящего режима!"

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать акции протеста, десятки человек арестованы, есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и в рядах полицейских. За три дня арестовано уже более 150 человек.

Правительство Иордании заявило, что не собирается отказываться от принятого решения об отмене субсидий. При этом представители молодежных движений и оппозиции, в свою очередь, заявляют, что продолжат акции протеста.