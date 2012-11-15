Украина передала Генпрокуратуре РФ дело о подготовке покушения на Путина

Дело в отношении Ильи Пьянзина, подозреваемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, поступило в Генпрокуратуру РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева.

"Из Украины в Российскую Федерацию поступило уголовное дело в отношении Ильи Пьянзина", — сказала она.

По версии следствия, 28-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин и 26-летний россиянин Руслан Мадаев прилетели в Одессу из Арабских Эмиратов. У них, считают контрразведчики, были четкие инструкции от Доку Умарова. Возглавить террористическую ячейку должен был Адам Осмаев, объявленный Россией в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году.

В Одессе Пьянзин и Мадаев должны были обучиться минно-взрывному делу, а после тренировок совершить несколько диверсий в России на объектах ТЭК, а затем взорвать кортеж Владимира Путина. Однако 4 января 2012 года в одесской квартире, где проживали террористы, произошел взрыв. Мадаев погиб, Пьянзин получил ранения и позже на допросе признался, что состоит в террористической организации. Спустя месяц был задержан Осмаев. Служба безопасности Украины предъявила Осмаеву и Пьянзину обвинения в создании террористической организации и подготовке к теракту. Сразу же после задержания Осмаева и Пьянзина российская Генпрокуратура направила Украине запрос об их выдаче. В августе Илья Пьянзин был экстрадирован в Россию, а выдачу Адама Осмаева приостановил Европейский суд по правам человека.