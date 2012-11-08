Турция принудительно посадила армянский самолет, следовавший в Сирию
08:51, 08 ноября 2012Мир
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Турецкие власти в четверг утром посадили в аэропорту города Эрзурум на востоке страны для досмотра армянский транспортный самолет, следовавший с гуманитарным грузом в Сирию.
Турция не хочет пропускать оружие в Сирию
Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
По информации телекомпании NTV, груз с самолета снят, эксперты проводят его досмотр.
Официальные власти пока не сделали заявлений в связи с досмотром самолета.
Это уже второй раз случай посадки для досмотра в Эрзуруме армянских самолетов. Первый произошел в октябре. После восьми часов досмотра самолету разрешили продолжить полет.
Турецкие власти ранее заявляли, что будут досматривать транспортные самолеты, которые направляются в Сирию, с целью проверки возможного наличия оружия на борту.
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