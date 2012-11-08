Турция принудительно посадила армянский самолет, следовавший в Сирию

Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По информации телекомпании NTV, груз с самолета снят, эксперты проводят его досмотр.

Официальные власти пока не сделали заявлений в связи с досмотром самолета.

Это уже второй раз случай посадки для досмотра в Эрзуруме армянских самолетов. Первый произошел в октябре. После восьми часов досмотра самолету разрешили продолжить полет.

Турецкие власти ранее заявляли, что будут досматривать транспортные самолеты, которые направляются в Сирию, с целью проверки возможного наличия оружия на борту.