Афганистан хочет покупать украинские самолеты

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны, об этом он сказал во время встречи в Кабуле с министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным.

«Мы заинтересованы в подготовке медицинского персонала, инженеров, летчиков и авиационно-технического персонала, в приобретении самолетов и другой техники для народного хозяйства», – отметил Х.Карзай.

В ходе встречи стороны обсудили пакет вопросов, представляющих обоюдный интерес.

По словам министра обороны Украины, визит украинской военной делегации в Афганистан является логичным продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи в этом году президентов двух стран в Чикаго.

Д.Саламатин отметил, что Украина принимает участие в деятельности Международных сил содействия безопасности в Афганистане, начиная с 2007 года, и на данное время 25 украинских миротворцев выполняют задачи в составе литовского и польского контингентов.

Украинской стороной подчеркивалось, что, понимая неотложность процесса передачи контроля над ситуацией безопасности в Афганистане национальным силам безопасности, Украина приветствует постепенное уменьшение иностранного присутствия в этой стране.

Кроме того, Д.Саламатин отметил, что состояние безопасности в Афганистане полностью влияет на состояние ситуации безопасности в регионе, и что от уровня безопасности в государстве зависят возможности возрождения или становления ее экономики.

«Безусловно, обеспечение стабильной и безопасной жизни в Афганистане тесно связано с восстановлением объектов хозяйства. И в этом вопросе Украина, учитывая ее возможности, может очень эффективно оказывать помощь», – подчеркнул министр.

Д.Саламатин предложил Х.Карзаю направить делегацию Министерства обороны Афганистана в Украину с целью определения направлений двустороннего сотрудничества по вопросам военного и военно-технического сотрудничества.

Сегодня запланирована встреча Д.Саламатина с командующим Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан американским генералом Джоном Р. Алленом.

В городе Чагчаран Д.Саламатин примет участие в церемонии награждения украинского миротворческого персонала, личного состава Литовской группы по развитию провинции Гор и партнеров по коалиции.

На передовой операционной базе Литовской группы по развитию провинции Гор регионального командования “Запад” Д.Саламатин ознакомится с условиями выполнения задач украинскими миротворцами в Афганистане.

12 сентября украинская военная делегация во главе с министром обороны отбудет с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.