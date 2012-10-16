Доходы организованной преступности приближаются к триллиону долларов

Об этом заявил глава ведомства ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, выступая в понедельник в Вене на открытии международной конференции по борьбе с транснациональной преступностью.

Он отметил, что от действий этих преступных групп страдают миллионы людей, в том числе женщины и дети, которые становятся жертвами торговли людьми для секс-индустрии.

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Федотов добавил, что организованная преступность представляет собой сложную и гибкую систему, которая, как правило, действует в странах, где слабо претворяются в жизнь принципы верховенства права,передает Радио Свобода.