Доходы организованной преступности приближаются к триллиону долларов
07:21, 16 октября 2012Мир
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Операции, проводимые организованными преступными группами, оцениваются в 870 миллиардов долларов в год.
Об этом заявил глава ведомства ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, выступая в понедельник в Вене на открытии международной конференции по борьбе с транснациональной преступностью.
Он отметил, что от действий этих преступных групп страдают миллионы людей, в том числе женщины и дети, которые становятся жертвами торговли людьми для секс-индустрии.
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Федотов добавил, что организованная преступность представляет собой сложную и гибкую систему, которая, как правило, действует в странах, где слабо претворяются в жизнь принципы верховенства права,передает Радио Свобода.
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