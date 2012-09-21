Налоговая милиция выступила с инициативой создания «финансового Интерпола»

Об этом заявил Первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач во время Международной конференции «Совместные усилия компетентных органов стран Восточной и Западной Европы по борьбе с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая проходит в рамках одесского саммита налоговых милиций.

«В случае поддержки нашей инициативы, мы поставим вопрос о создании рабочей группы, которая как можно быстрее наработает принципы и инструменты такого форума. По сути, он должен стать своеобразным финансовым Интерполом, который сведет на нет международную экономическую преступность», - заявил накануне конференции Андрей Головач.

Ранее сообщалось, что Украина также инициирует создание международной электронной база данных экономических преступников.

Напомним, что с 20 по 21 сентября в Одессе проходит 14-е заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР).

КСОНР является органом отраслевого сотрудничества, осуществляющий координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, которая обеспечивает взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности.

Этот орган был создан в октябре 1999 года.