Саламатин говорит, что Украине надо НАТО

Об этом заявил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин во время встречи в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО послом Александром Вершбоу, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны.

В контексте дальнейшего сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом министр отметил, что оно развивается на всех уровнях. Только в этом году состоялись две встречи Президента Украины с Генеральным секретарем НАТО, при этом последняя – в сентябре, добавил он.

По словам Д.Саламатина, Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО остается основным программным документом системного кратко- и среднесрочного сотрудничества с Альянсом.

«Приоритетным направлением для Украины и в дальнейшем будет оставаться участие в миротворческих операциях под началом НАТО. В 2013 году к антипиратской операции “Океанский щит” будет привлечен фрегат “Гетьман Сагайдачний”, – отметил он.

Министр обороны Украины подчеркнул, что сотрудничество будет продолжаться и в рамках других существующих проектов, в частности, профессионализация Вооруженных сил, утилизация боеприпасов и легкого стрелкового оружия.

В ходе встречи стороны определили дальнейшие мероприятия по поддержке военно-политического диалога.

Во время визита украинской военной делегации в штаб-квартиру НАТО также состоялись двусторонние встречи Дмитрия Саламатина с министром обороны США Леоном Панеттой, министром национальной обороны Турции Исметом Уилмазом, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, министром обороны Азербайджанской Республики Сафаром Абиевым и министром обороны Исламской Республики Афганистан Бисмиллой Мохаммади.