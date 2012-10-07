В Нигерии грузовик протаранил микроавтобус: погибли не менее 20 человек

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

ДТП произошло в штате Огун. Грузовик марки Volvo столкнулся с 18-местным микроавтобусом марки Toyota Hiace недалеко от административного центра штата - города Абеокута.

По словам представителя местной дорожной службы, авария произошла из-за нарушения водителем грузовой машины правил дорожного движения.