В Нигерии грузовик протаранил микроавтобус: погибли не менее 20 человек

17:56, 07 октября 2012
Мир
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Не менее 20 человек стали жертвами столкновения самосвала с микроавтобусом на юго-западе Нигерии.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

ДТП произошло в штате Огун. Грузовик марки Volvo столкнулся с 18-местным микроавтобусом марки Toyota Hiace недалеко от административного центра штата - города Абеокута.

По словам представителя местной дорожной службы, авария произошла из-за нарушения водителем грузовой машины правил дорожного движения.

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