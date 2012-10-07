Сегодня мимо Земли пролетит астероид

Астероид размером около 50 м пролетит по соседству с Землей вечером в воскресенье, сообщает сайт обсерватории ISON-NM.

Новый астероид, сближающийся с Землей, был открыт на частной обсерватории Тенагра (США, штат Аризона).

Пока открытие еще не подтверждено другими обсерваториями, объект носит временное обозначение TCT501. Диаметр этого небесного тела оценивается в 25-50 метров.

В воскресенье астероид пролетит на минимальном расстоянии от Земли в 256,5 тыс. км от Земли - около 0,6 расстояния до Луны.

В настоящее время объект имеет яркость 16 звездной величины, астрономы рассчитывают провести фотометрические наблюдения объекта, что позволит, в частности, определить период его вращения, отмечает РИА Новости.