Член "Грузинской мечты": Мы пришли к власти, и Саакашвили придется отвечать

«Нужно допросить Саакашвили, Ахалая, Мерабишвили, и я должен допросить их. Сейчас мы пришли к власти», - заявил Лука Куртанидзе, комментируя вчерашнее заявление МВД Грузии о том, что против него возбуждено уголовное дело, пишет Грузия-Онлайн. Он обвиняется в избиении двух сторонников Национального движения в селе Цоднискари Лагодехского района.

«Зачем они меня должны допрашивать. Я ничего такого не делал, что делали они. Привезли на пикапах подмогу, так называемых правоохранителей, которые провели так называемые «вечерние выборы», и полностью подтасовали результаты. Это их нужно допрашивать, и я их допрошу. Сейчас мы у власти и очень скоро мы допросим всех их. Как можно использовать на выборах спецназ? Авторам той грязи, той моделированной хроники - Саакашвили и Мерабишвили - придется теперь отвечать перед законом. Сейчас настает время для этого», - заявил Лука Куртанидзе.