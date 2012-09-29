Сорос пожертвовал на выборы Обамы миллион долларов

Еще 500 тыс. долл. предназначены двум комитетам политических действий, поддерживающим Б.Обаму и Демократическую партию, но официально с предвыборными кампаниями не связанным.

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Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 6 ноября, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Демократов на них будет представлять Б.Обама, республиканцев - экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни.

Личное состояние Джорджа Сороса, по данным журнала Forbes, составляет 19 млрд долл.