Министр экономики Грузии арендует квартиру - собственную купить не может

Об этом она рассказала в эфире «5 канала».

«На моем примере, и на примере любого из моих коллег могу сказать ... Я сама беженка из Абхазии, я родилась в Сухуми и поэтому много лет потом жила в Канаде. Вернулась в Грузию в 2010 году. На сегодняшний я арендую квартиру, потому что у меня зарплата, которая не позволяет (купить - ред.) ... Зарплата, если в долларах, получается где-то 2 тысячи долларов », - рассказала Вера Кобалия.

Справка УНИАН. Вере Кобалия - 31 год. После возвращения в Грузию возглавляла неправительственную организацию "Коалиция за справедливость".

С июля 2010-го - министр экономики и устойчивого развития Республики Грузия.

Отец Веры Кобалия - Отари Кобалия является владельцем пекарни в Ванкувере.

