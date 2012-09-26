Ярослав Качиньский уверен, что в Польше похоронен его брат

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в эфире TVP вечером 25 сентября, комментируя информацию о замене тел двух жертв этой трагедии.

«Я узнал тело моего брата на аэродроме и не имею никаких сомнений, что это был он... Я абсолютно убежден в том, что в Вавеле похоронен мой брат», - сказал он.

Лидер PIS сказал, что также уверен в том, что не было замены тела супруги Президента Польши Марии Качиньской.

Я.Качиньский назвал «скандальным» факт, что польские следователи не провели вскрытие тел после того, как они были доставлены в Польшу, заявив, что будет добиваться от представителей власти объяснений, почему эксгумация проводится лишь спустя 2,5 года после трагедии.

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Он также остро раскритиковал главу правительства Дональда Туска, Президента Польши Бронислава Коморовского и главу Сейма Еву Копач, заявив, что они говорили неправду и должны понести ответственность за это.

«Если мы являемся демократическим государством, хотим быть таким государством, где господствует верховенство права, то в действительности должны быть последствия - эти люди не могут просто так остаться в польской политике, потому что это оскорбляет элементарные правила жизни демократического государства», - сказал лидер PIS.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября польская военная прокуратура подтвердила, что, по меньшей мере, тела двух женщин, которые погибли в Смоленской катастрофе, были заменены между собой и похоронены в Польше не под своими именами. Одна из них была легендарной личностью независимого польского профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентинович.

Польские следователи планируют провести эксгумацию еще 4 из 96 жертв аварии польского правительственного самолета, который претерпел крушение 10 апреля 2010 года под российским Смоленском.

Справка УНИАН. Представители польской военной прокуратуры, которая ведет следствие по делу Смоленской катастрофы, заявляли, что не проводили идентификации и вскрытия тел жертв трагедии, поскольку доверяли материалам, которые им предоставили российские следователи.