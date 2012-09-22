Pussy Riot получили американскую «Премию мира Леннона-Оно»
11:54, 22 сентября 2012Мир
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В Нью-Йорке состоялась церемония вручения «Премии мира Леннона - Оно», основанной Йоко Оно, вдовой участника группы Beatles Джона Леннона, в сотрудничестве с правозащитной организацией Amnesty International.
Pussy riot приговорили к 2 годам колонии за панк-молебен. Фото http://fed.sibnovosti.ru/
Премия, размер которой - 50 тысяч долларов, делится между лауреатами. В 2012 году одним из них стала российская панк-группа Pussy Riot, три участницы которой приговорены к двум годам колонии за проведение панк-молебна «Богородица, Путина прогони» в московском храме Христа Спасителя, пишет Радио Свобода.
Среди награжденных ранее - американская пропалестинских активистка Рейчел Корри, которая погибла в 2003 году в результате инцидента на Западном берегу Иордана, и известный литератор и публицист Кристофер Гитченс, который недавно умер от рака.
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