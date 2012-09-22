Pussy Riot получили американскую «Премию мира Леннона-Оно»

Премия, размер которой - 50 тысяч долларов, делится между лауреатами. В 2012 году одним из них стала российская панк-группа Pussy Riot, три участницы которой приговорены к двум годам колонии за проведение панк-молебна «Богородица, Путина прогони» в московском храме Христа Спасителя, пишет Радио Свобода.

Среди награжденных ранее - американская пропалестинских активистка Рейчел Корри, которая погибла в 2003 году в результате инцидента на Западном берегу Иордана, и известный литератор и публицист Кристофер Гитченс, который недавно умер от рака.