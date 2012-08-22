США ослабили санкции против Ирана
13:20, 22 августа 2012Мир
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Власти США на полтора месяца ослабили санкции против Ирана, разрешив неправительственным организациям финансировать гуманитарную помощь и восстановление населенных пунктов после землетрясения 11 августа.
Санкции ослабили на 1,5 месаца
До 5 октября 2012 года американским неправительственным организациям разрешается переводить в Иран суммы в размере до 300 тысяч долларов. Для перечисления более значительных сумм необходимо специальное обращение в Минфин.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте министерства финансов США, пишет Лента.ру.
Поставки медикаментов и продовольствия для пострадавших при землетрясении не требуют специальной лицензии.
На отмене ограничений в связи с землетрясением настояли сами НКО. Кроме того, открытое письмо с такими требованиями к президенту США Бараку Обаме, министру финансов Тимоти Гайтнеру и госсекретарю Хиллари Клинтон было опубликовано на сайте Национального ирано-американского совета.
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