США ослабили санкции против Ирана

Санкции ослабили на 1,5 месаца Санкции ослабили на 1,5 месаца

До 5 октября 2012 года американским неправительственным организациям разрешается переводить в Иран суммы в размере до 300 тысяч долларов. Для перечисления более значительных сумм необходимо специальное обращение в Минфин.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте министерства финансов США, пишет Лента.ру.

Поставки медикаментов и продовольствия для пострадавших при землетрясении не требуют специальной лицензии.

На отмене ограничений в связи с землетрясением настояли сами НКО. Кроме того, открытое письмо с такими требованиями к президенту США Бараку Обаме, министру финансов Тимоти Гайтнеру и госсекретарю Хиллари Клинтон было опубликовано на сайте Национального ирано-американского совета.