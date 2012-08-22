МИД будет следить, как украинцы получают польское гражданство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров.

«МИД внимательно отслеживает и мониторит изменения в законодательстве Польши и других стран. Мы будем отслеживать эту ситуацию», - отметил А.Дикусаров.

Руководитель пресс-службы отметил, что новый польский закон создает определенные предпосылки, чтобы люди потенциально имели возможность получить гражданство Польши. Но, в соответствии с законом Украины о гражданстве, если гражданин Украины получил гражданство другого государства и не прекратил при этом гражданство Украины в правовых отношениях с Украиной, он считается только гражданином Украины, отметил А.Дикусаров.

Относительно количества украинцев, которые теоретически, по новому закону, могут получить польское гражданство, руководитель пресс-службы МИД отметил, что СМИ давали разные цифры, но, по его убеждению, в действительности количество таких людей, по меньшей мере, вдвое меньше.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа в Польше вступил в действие новый закон, который разрешает двойное гражданство и упрощает получение его иностранцами.

В соответствии с законом, чтобы получить право на гражданство, необходимо прожить в Польше не менее трех лет, выучить язык, иметь постоянный доход и жилье.

Новым законом также отменена норма, согласно которой каждый, кто хотел получить польское гражданство, должен был отказаться от предыдущего гражданства.

Как сообщал УНИАН, по данным Польской администрации по делам иностранцев (UDSC), в начале этого года в 38-миллионной Польше легально проживали более 100 тысяч граждан иностранных государств, больше всего из которых - почти 30 тысяч - украинцы.