"Убийца Путина" из Одессы просит убежища в Грузии и Финляндии

По словам гражданской жены Осмаева Амины Окуевой, соответствующие документы уже переданы грузинской стороне и в настоящее время рассматриваются чиновниками. В случае, если Грузия откажет Осмаеву в политическом убежище, аналогичный запрос может быть передан властям Финляндии.

Окуева также рассказала, что документы о предоставлении Осмаеву убежища в Украине государственная миграционная служба страны отказалась рассматривать, несмотря на "более чем веские причины", указанные в них.

Ранее об отказе миграционной службы рассмотреть просьбу Осмаева сообщали его адвокаты в жалобе, которая была направлена в Европейский суд по правам человека, напоминает Лента.ру.

Как сообщал УНИАН, решение о выдаче А.Осмаева России было принято 14 августа - соответствующее постановление вынес Апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу подозреваемого. Но потом Украина, по рекомендации Европейского суда по правам человека, приостановила процесс экстрадиции А.Осмаева в Россию. В частности, по словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Маргариты Вельковой, "защита Осмаева обратилась с жалобой в Европейский суд на решение Апелляционного суда Одесской области, который постановил выдать подозреваемого России". В связи с этим Европейский суд запросил у Украины документы по данному делу, а на время их рассмотрения рекомендовал приостановить процесс экстрадиции.