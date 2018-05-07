Россия готовит эвакуацию из Сирии?

Вчера, 2 июля с арендуемой у Киева военно-морской базы в Севастополе к сирийским берегам отправился отряд боевых кораблей Черноморского флота РФ. Большим десантным кораблям «Николай Фильченков», «Цезарь Куников», а также судну обеспечения спасательному буксиру «СБ-5» предстоит выполнить секретную миссию на территории Сирийской Арабской Республики – главного политического союзника Москвы на Ближнем Востоке, – где, по словам сирийского президента Башара Асада, столкновения правительственных сил с вооруженными отрядами оппозиции в последнее время приобрели характер полномасштабной войны.

На борту кораблей – морская пехота и бронетехника черноморского форпоста российского ВМФ.

Отправка российского воинского контингента в Сирию состоялась на фоне достигнутого лидерами ведущих мировых держав промежуточного компромисса по поводу путей выхода из сирийского тупика. Участники состоявшейся 30 июня в Женеве международной конференции по Сирии, ключевые из которых – США, Франция, Великобритания, Китай и Россия, –после многочасовых закрытых дебатов пришли к согласию взять за основу процесса урегулирования предложения спецпредствителя ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннана, согласно которому за урегулирование ситуации в стране должно взяться вновь сформированное из представителей конфликтующих сторон переходное сирийское правительство. Вместе с тем главным препятствием к достижению общего консенсуса стал вопрос участия в работе переходных органов власти действующего президента Сирии Башара Асада. Здесь нашло столкновение желание коалиции стран Запада и ЛАГ избавиться от деструктивного влияния Асада на дальнейшее развитие ситуации с одной стороны, и подержанная Пекином позиция Москвы о сохранении ключевой роли сирийского президента в управлении внутренне- государственными процессами с другой.

Однако, несмотря на всю сложность и неоднозначность ситуации, по результатам раута в Женеве международным посредникам удалось найти общий язык. По словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, «впервые мы достигли соглашения по подходу, который бы устраивал и Россию, и Китай, и соседние страны, которые, по понятным причинам обеспокоены происходящим в Сирии». Как заявила глава госдепа США, «считаю, что это согласие стало значительным шагом вперед в наших усилиях по поиску наименее жестокого, разрушительного и дестабилизирующего способа положить конец этому конфликту и дать сирийскому народу возможность жить в другом будущем».

В таком случае, от чего так изменилась позиция России, ранее обнадеженной достигнутым с Западом консенсусом в сирийском вопросе? Ведь сначала накануне женевской встречи Москва отменила готовность сил Черноморского флота к походу к берегам своего ближневосточного сателлита, а потом неожиданно в считанные дни и часы вернулась к предварительным планам.

Сомнительно, чтобы Россия начала свою, известную только ей, многоходовую игру. Сомнительно с той точки зрения, что у нынешнего российского руководства как таковые отсутствуют как практика, так и желание, стремясь к обозначенной цели, играть утонченно и эффективно на международной арене. Российская внешняя политика продолжает оставаться прямолинейной и грубой, и, как результат, неэффективной. По всей видимости, Москва больше не уверена в собственной возможности контролировать и влиять на ситуацию в регионе.

Очевидно, в сирийском вопросе Кремль знает то, чего не знают другие. На фоне подчас противоречивой информации СМИ о событиях с сирийских фронтов и переходе под контроль вооруженных отрядов оппозиции все новых и новых территорий, все чаще появляются подтвержденные официальными заявлениями факты оставления высокопоставленными сирийскими военными рядов все еще верных президенту Асаду национальных вооруженных сил. Больше того, со времен СССР Сирия традиционно являлась Меккой для работы сначала советских, а сегодня российских спецслужб на территории всего Ближнего Востока. Российская разведка работала здесь практически открыто, ни от кого не скрываясь, пользуясь колоссальной поддержкой и уважением сирийского руководства. И нет сомнения, что информация российских специальных структур послужила основой для принятия руководством РФ решения об отправке боевых кораблей Черноморского флота к подконтрольным Дамаску морским берегам.

Нынешний поход десантных кораблей ЧФ в Сирию, вопреки опасениям представителей госдепа США, имеет скорее гуманитарный, нежели сугубо военный характер. Из Севастополя в сирийский порт Тартус десантные корабли российского ВМФ отправились без боевого охранения, полупустые, несмотря на присутствие на борту подразделений морской пехоты ЧФ, что лишний раз говорит о том, что место в трюмах кораблей предназначено для чего-то другого. Для того, что должно быть забрано из Сирии – людей, оборудования, военной техники, возможно, чего-то еще. А это значит, что де-факто Россия покидает или готовит свой уход из этой ближневосточной страны, не питая более иллюзий по поводу политического будущего все еще правящей в Сирии партии БААС и лично президента Башара Асада, а также перспектив удержания Дамаска в орбите своих ближневосточный политических сателлитов.

Алексей Стрелецкий, Севастополь