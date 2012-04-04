Во Львове неделю продлится фестиваль венгерской культуры и виноделия

Во Львове неделю будет проходить фестиваль венгерской культуры и виноделия «Magyar Fest».

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, с 29 апреля до 6 мая во Львове на площади перед дворцом Потоцких состоится первый в Украине фестиваль «Дни культуры и виноделия Венгрии», организованный при поддержке Посольства Венгрии в Украине.

„Будет возможность отведать традиционное венгерское блюдо – гуляш, сплясать чардаш или послушать хорошую венгерскую музыку, а также насладиться всемирно известным вином из Токая, которое еще в XIIX веке Гете назвал «королем вин и вином королей», - отмечается в сообщении.

Участие в фестивале примут около 50 виноделов и кулинаров из Венгрии и 30 венгерских и украинских творческих коллективов, которые будут представлять не только традиционную культуру, но и современные ее направления.

Кроме Львова, схожие по формату фестивали пройдут также и в других городах Украины – Киеве, Хмельницком, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Херсоне, Николаеве и Одессе.

Организаторы планируют, что фестиваль станет традиционным и будет проводиться ежегодно, что будет содействовать развитию туристической и культурной привлекательности Львова, а также укреплению украинско-венгерских отношений.

Вход на мероприятия будет бесплатным.