Обама с кружкой пива отметил национальный праздник ирландцев

Президент США Барак Обама отметил национальный праздник ирландцев - День святого Патрика - в вашингтонском пабе Dubliner, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондентов президентского пула.

Появление президента в пабе было встречено овациями и криками: "Еще четыре года!" - многие из посетителей заведения отмечали праздник с 10 утра.

"Одна женщина громко попросила президента поставить автограф на ее лице. Он отказался, но в течение нескольких минут пожимал руки собравшимся у паба", - сообщают сопровождавшие его корреспонденты.

Компанию Обаме, заказавшему пинту пива Guinness, составили два приятеля, оба ирландцы, один из которых еще и дальний родственник президента.

Обама не забыл и про зеленый цвет - на нем была зеленая куртка с надписью "Национальные парки, лучшая идея Америки". Он сфотографировался с полуторагодовалым внуком владельца паба,а тот рассказал журналистам, что узнал о визите президента за пять минут до начала. А также заверил, что Обама допил свой Guinness до конца.