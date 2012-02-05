Египетские студенты начинают бессрочную акцию неповиновения

Студенты большинства египетских вузов объявили сегодня о начале бессрочной акции гражданского неповиновения.

Как передает РИА «Новости», в заявлении Союза студентов страны, опубликованном на его странице в Facebook, говорится, что "учащиеся государственных и частных высших учебных заведений Египта заявляют о начале бессрочной акции гражданского неповиновения и присоединении ко всеобщей забастовке, которая объявлена на 11 февраля".

Студенты намерены продолжать протестную кампанию до полного удовлетворения требований, главными из которых являются - незамедлительная передача власти от военных гражданским лицам и скорейшее завершение судебного процесса над бывшим Президентом страны Хосни МУБАРАКОМ и другими обвиняемыми по делу о расстреле демонстраций в январе-феврале 2011 года, в которых ведущей силой была именно молодежь. Союз студентов, объединяющий более 3,5 миллиона молодых египтян, обвинил ныне руководящий Египтом Высший совет вооруженных сил "в создании крайне напряженной ситуации в стране и фактическом бездействии для восстановления безопасности".

Вместе с тем, беспорядки в Египте в воскресенье продолжились в городе Суэц на северо-востоке страны, столкновения демонстрантов и полиции у здания МВД в Каире приостановлены.

По информации полиции Суэца, столкновения с демонстрантами продолжаются в городе возле здания Управления безопасности. Всю ночь протестующие не только забрасывали полицейских камнями, но и обстреливали картечными патронами. Сотрудники правоохранительных органов применяют только слезоточивый газ.

В этом городе, по данным Минздрава, за последние три дня погибли пять человек, порядка тысячи получили ранения, в том числе, несколько сотрудников полиции (офицеров и рядовых) госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В то же время, беспорядки у здания МВД в центре Каира в ночь на воскресенье приостановились. Демонстранты отошли в район площади Тахрир. Полицейские спешно возводят бетонные заграждения на улицах, ведущих с Тахрира к МВД. Здесь погибшими числятся семь человек, пострадали более 1,5 тысячи, в том числе около 300 полицейских, многие - с огнестрельными ранениями.

Кроме того, беспорядки в ночь на воскресенье в Египте прошли и в других городах, в частности, в Александрии и в административном центре провинции Эль-Гарбия. В Эль-Гарбии ранения получили 11 сотрудников полиции.

Поводом к новой волне акций протеста в Египте послужила трагедия в городе Порт-Саид, где после футбольного матча в давке и драках погибли более 70 человек, и сотни были ранены.