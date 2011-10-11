"Сибирь" оспорила отказ взыскать 15,32 млн долл. с Минобороны Украины

В Киевский апелляционный хозяйственный суд подана апелляция на решение Хозяйственного суда Киева, отказавшего в иске российской авиакомпании "Сибирь" о взыскании с Министерства обороны Украины ущерба в размере 15,32 млн долл. в связи с крушением принадлежавшего авиакомпании пассажирского самолета Ту-154 в октябре 2001 года. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на адвокатов авиакомпании в суде.

Апелляционную жалобу юристы основывает на ст.104 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, ссылаясь на то, что суд не полностью выяснил обстоятельства, имевшие значение для дела и пришел к выводам, не соответствующие обстоятельствам дела, допустил многочисленные нарушения норм материального и процессуального права, а также признал установленные обстоятельства по делу, которые не были доказаны.

Хозяйственный суд Киева 6 сентября т.г. отказался удовлетворить иск авиакомпании "Сибирь" к Минобороны Украины. Авиаперевозчик требовал компенсацию в размере 15,32 млн долл. за самолет, выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск и сбитый, по утверждению истца, украинской ракетой над Черным морем. Все 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета погибли.