Суд не признал вину украинских военных в крушении российского Ту-154

Хозяйственный суд Киева сегодня отказался удовлетворить иск российской авиакомпании "Сибирь" по делу о катастрофе российского пассажирского лайнера Ту-154, который предположительно был сбит ракетой во время учений в 2001 году.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил адвокат Министерства обороны Украины Андрей КОЗЛОВ.

"Мы выиграли это дело. Суд объявил резолютивную часть - в иске отказано полностью", - сказал адвокат Минобороны Украины.

Самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, потерпел катастрофу в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (РФ) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму, поскольку украинские военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью.

Украина спустя некоторое время после трагедии, не дожидаясь результатов расследования, выплатила семьям погибших моральную компенсацию в размере 200 тыс. долларов на каждого погибшего.

В 2004 году авиакомпания "Сибирь" подала иск в Хозяйственный суд Киева против Минобороны и Госказначейства Украины, в котором требовала взыскать с них 15,32 млн. долларов.